Карелия вошла в тройку самых неблагополучных регионов по долгам по зарплате

Число работников в Карелии, которым задерживают выплату зарплаты, в 2017 году достигло 1% от общего количества занятых.

Это один из самых высоких показателей в России, сообщают "Вести Карелии".

Такие данные приведены в докладе "Мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения", подготовленного Институтом социального анализа и прогнозирования.

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