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13:44, 05 Июня 2017

Карелия за год потеряла четверть финских туристов

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Виноват антитабачный закон.

Пунктами пропуска на границе с Республикой Карелией в мае 2017 года воспользовалось 35 тысяч человек, что на 14% меньше, чем за аналогичный период 2016-го, сообщает fontanka.fi со ссылкой на пресс-службу Пограничной охраны Финляндии.

На пункте пропуска "Вартиус" ("Люття") стало на 20% меньше финских туристов, но при этом число россиян выросло на 2%. Доля наших соотечественников, пересекающих границу через этот пункт пропуска, увеличилась до 51%.

Еще сильнее падение было заметно на МАПП "Куусамо" ("Суоперя"), где доля граждан Финляндии составляет 87%. Гостей из Суоми стало меньше на 36%, тогда как россияне стали ездить в соседнюю страну на 3% чаще.

В целом поток финских туристов на карельской границе сократился на 24%.

Напомним, что большинство финнов из приграничных регионов ездило в соседнюю российскую Карелию за сигаретами, но в августе 2016 года вступил в силу новый антитабачный закон, согласно которому для права ввоза разрешенного блока сигарет резиденту Суоми нужно пробыть на территории России не менее 24 часов.

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Комментарии

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Гарик
2017-06-05 13:48:22
Туристический кластер создаем...вот и потеряли))) Себя не потерять бы))
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