17:00, 18 Мая 2017
Карелию 19 мая накроет дождь
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О погоде на пятницу в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 19 мая будет облачная погода.
Утром и днем пройдет дождь. Ветер юго-западный умеренный.
Ночная температура составит +5, +7 градусов, днем потеплеет до +12, +14.
В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.
Ночью пройдут небольшие дожди, утром и днем сильные дожди.
Ветер юго-западный, южный умеренный.
Ночью ожидается +3,+8, днем воздух прогреется до +13, +18, местами +9, +14.
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