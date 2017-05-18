Карелию 19 мая накроет дождь

О погоде на пятницу в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 19 мая будет облачная погода.

Утром и днем пройдет дождь. Ветер юго-западный умеренный.

Ночная температура составит +5, +7 градусов, днем потеплеет до +12, +14.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.

Ночью пройдут небольшие дожди, утром и днем сильные дожди.

Ветер юго-западный, южный умеренный.

Ночью ожидается +3,+8, днем воздух прогреется до +13, +18, местами +9, +14.