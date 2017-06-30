"Кареллеспром" работает в штатном режиме

27 июня в ряде электронных СМИ Карелии появилась информация о производстве сотрудниками силовых ведомств обыска и выемки документов в офисе ПАО "ЛХК «Кареллеспром".

В компании заявили, что речь не идет о следственных действиях, имеет место обычный процесс выемки документов для их дальнейшего исследования, офис компании работает в штатном режиме, пишут "Вести Карелии".

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