Карельская филармония обновит тумбы для афиш

Работы по их замене планируется произвести до Нового года, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Внешний вид новых афишных тумб сохранится в первозданном виде – существующий проект конструктивно устраивает всех и удачно вписывается в городской ландшафт.

В Петрозаводске установлены две тумбы для размещения афиш Карельской государственной филармонии: на проспекте Ленина (рядом со зданием бывшего кинотеатра "Победа") и на улице Правды (напротив Зарецкого парка в пойме Лососинки).

В настоящее время заготавливается материал для новых тумб – профилированный брус. Работы, которые филармония планирует произвести за собственный счет, начнутся не ранее ноября, но, по всей вероятности, к концу года тумбы для афиш будут обновлены.