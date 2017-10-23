14:26, 23 Октября 2017
Карельская филармония обновит тумбы для афиш
По теме
Загрузка...
Работы по их замене планируется произвести до Нового года, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Внешний вид новых афишных тумб сохранится в первозданном виде – существующий проект конструктивно устраивает всех и удачно вписывается в городской ландшафт.
В Петрозаводске установлены две тумбы для размещения афиш Карельской государственной филармонии: на проспекте Ленина (рядом со зданием бывшего кинотеатра "Победа") и на улице Правды (напротив Зарецкого парка в пойме Лососинки).
В настоящее время заготавливается материал для новых тумб – профилированный брус. Работы, которые филармония планирует произвести за собственный счет, начнутся не ранее ноября, но, по всей вероятности, к концу года тумбы для афиш будут обновлены.
По теме
Выбор читателей
16.10.2017, 19:10
19.10.2017, 21:30
20.10.2017, 15:43
16.10.2017, 09:18
20.10.2017, 19:10
18.10.2017, 21:30
Аналитика
Сегодня 11:27
Политкухня
Скоро истекает первый месяц работы нового состава республиканского правительства.
20.10.2017 11:09
20.10.2017 10:25
18.10.2017 14:32
Чтиво
20.10.2017 15:43
Без политики
Недавно мне предложили написать о колонии строгого режима №9, что находится в микрорайоне Птицефабрика. Недолго подумав, согласилась.
16.10.2017 11:12
12.10.2017 16:27
12.10.2017 14:44
Медиа
09.10.2017 09:09
Опрос
Вы пойдете в кино на "Матильду"?
Комментарии