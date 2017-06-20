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08:45, 20 Июня 2017

"Карельская горница" представила новое летнее меню

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Пообедать в "Карельской горнице" теперь можно от 390 руб.

Какова Карелия на вкус? Нежная, как мясо ряпушки, сочная и сладкая, как спелая морошка, с терпкой кислинкой, как брусника, благородная, как царская рыба сиг.

А какая еще? Тармо Васениус, энтузиаст карельской кухни и шеф-повар ресторана "Карельская горница", прошлым летом путешествовал по Карелии в поисках новых вкусов и блюд.


Сиг соленый из Пай-реки на жареном хлебушке. Цена 345руб./ 180г. Обжаренный ржаной хлеб, сиг соленый. Подается с луком, клюквой и зеленью

-  Тармо, удалось найти что-то новое?

- Это тот случай, когда новое — хорошо забытое старое. Я объехал практически всю Карелию. Был в самой красивой деревне России Кинерме, в краю вепсов — селе Шелтозеро, в ладожских шхерах Сортавалы. Мне рассказали, чем удивляли гостей вепсы на свой главный праздник. Записал, как готовили свое любимое кушанье северяне-лопари: если старый дед, который никогда не слезал с печи, не устоял перед ароматом и спустился с лежанки к столу — значит, блюдо готово. Узнал, что брали с собой пастухи, когда уходили на свою непростую работу — им нужно было, чтобы просто и сытно. Эти рецепты хранит дух народа  —  а он знает, что вкусно и полезно.

- Духи карельские не показали вам каких-нибудь чудес? Говорят, когда-то в Карелии жили предки атлантов, а еще великаны Метелиляйнены. А гигантское ладожское чудовище люди и сейчас иногда видят.

- Самое главное чудо — это наши природные дары. Карельский лес, реки и озера всегда помогали человеку: ягоды и грибы росли на видных местах, что не пришлось их долго искать, рыба сама плыла в сети…


Сирвели из ряпушки и свинины, как в Шокше к главному празднику вепсы готовили. Цена 390 руб./ 280г

- …И даже сама прыгала на сковородку!

- Да! Повару оставалось только приготовить так, чтобы рыба сохранила вкус и пользу. Для ресторана "Карельская горница" я составил новое летнее меню из рецептов, которые собрал в путешествии по Карелии. Все эти блюда вполне доступны по цене, потому что готовятся из простых местных продуктов — их не везли из-за моря из Тридевятого царства, это наши, карельские дары природы. А еще Карелия всегда славилась гостеприимством: чем больше гостей, тем лучше. Поэтому, когда в наш ресторан приходят целые группы туристов, мы даем им скидку.

А еще, теперь в "Горнице" можно пообедать всего за 390 рублей!

- Наверняка это не все рецепты, что вам удалось найти? Будут еще какие-то открытия?

- Конечно, будут. Традиционные карельские блюда готовятся из сезонных продуктов. Есть сейчас свежие овощи, ловится в глубокой реке сиг — едим их. Осенью перейдем на другой рацион. Но такой же вкусный и полезный! 


Перлотто с курой «Сказка лопаря». Цена 360 руб./ 300 г Перловая крупа, курица, белое вино, лук красный; подается с винным и грибным соусами и риеской

А в августе в нашем меню появятся новые блюда из карельской рыбы — налима, хариуса, лосося. Приглашаем всех любителей карельской кухни отведать их, узнать, какова Карелия на вкус.

Новое меню можно посмотреть здесь: gornica.ru. Также на сайте — информация о проектах и слугах "Горницы", о праздниках, программах и вечерах живой музыки, а также самые актуальные новости кулинарии, юмор и рецепты от Тармо Васениуса.

г. Петрозаводск, ул. Энгельса, 13
тел.: 8(8142) 78-53-00, факс: 8(8142) 78-42-45
управляющий — Олещук Филипп Олегович
тел.: 8 (8142) 78-42-45, +7 911 408-41-11

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