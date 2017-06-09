Карельские поисковики передадут останки красноармейца его родственникам в Новосибирске

Участники фонда "Эстафета поколений" провели экспедицию, во время которой нашли останки семи красноармейцев, а также два солдатских медальона.

В конце мая – начале июня фонд "Эстафета поколений" провел поисковую экспедицию в Лоухский район. В ней участвовали поисковики из Москвы, Рыбинска и Великого Новгорода.

Поисковые работы проводились на горе Ганкашваара, где за последние три года были найдены 64 бойца и 12 солдатских медальонов. Известно, что красноармейцы погибли в 1941-1942 годах.

Участники новой экспедиции обнаружили останки семи красноармейцев и два солдатских медальона.

Как рассказал зампредседателя правления фонда Илья Герасёв, поиски серьезно осложнила погода: в начале июня на севере республики продолжал падать снег.

Поисковики смогли прочесть записку, спрятанную в одном из медальонов. Выяснилось, что он принадлежал жителю Новосибирска Василию Николаевичу Пущину. Мужчина 1904 года рождения в 1941 году стал рядовым Красной армии, однако в мае 1942-го пропал без вести.

Установив личность бойца, поисковики смогли выйти на связь с его родными. Родственники погибшего решили захоронить его в Новосибирске.

По словам Ильи Герасёва, сотрудники фонда подали заявку в рамках проекта "Дорога домой". В ближайшее время останки заберет специальный автомобиль, который доставит их на родину солдата.

Прочесть записку, оставленную во втором медальоне, не удалось. Сейчас он находится на экспертизе, по результатам которой, возможно, получится установить личность еще одного красноармейца. В "Эстафете поколений" надеются, что это произойдет уже на следующей неделе.

Председатель правления фонда "Эстафета поколений" Александр Анишин назвал поисковое движение примером настоящего патриотизма.

"Я считаю, что каждый должен иметь гражданскую позицию и не только проговаривать ее словами, но и что-то делать, - сказал депутат Петросовета. - Если каждый в стране вместо того, чтобы критиковать, начнет заниматься конкретными делами, ситуация у нас будет меняться в лучшую сторону. Поисковое движение – яркий пример патриотизма: оно возвращает героев и на этом примере воспитывает подрастающее поколение. Я люблю свою страну, и поэтому занимаюсь поисковой деятельностью".

По словам Анишина, в "Эстафете поколений" есть молодежное крыло – поисковый отряд "Феникс". Фонд работает с молодежью не только в рамках поисковой деятельности, но и в школах: например, проводя уроки мужества и издавая книги о военной истории.

"Я считаю, что в присвоении Петрозаводску высокого звания "Город воинской славы" есть, в том числе, огромная заслуга поисковиков фонда "Эстафета поколений", - говорит депутат. - Именно они доказали, что в сентябре 1941-го здесь шли ожесточенные бои. А в грамоте о присвоении звания написано, что его получают за проявленное мужество и массовый героизм. Таким был сентябрь 1941 года в Петрозаводске".

За последние годы участники "Эстафеты поколений" определили рубежи обороны Петрозаводска. На двух уже установлены мемориалы, на третьем это произойдет в ближайшее время. Депутат отмечает, что первый памятный знак устанавливался на спонсорские средства, а второй и третий – по президентскому гранту.

Отдельный интерес к поисковому движению проявляет новый руководитель республики. По словам Анишина, когда Артур Парфенчиков руководил Федеральной службой судебных приставов, карельские приставы присоединились к местным поисковикам. При этом сотрудники регионального управления участвуют в движении до сих пор: ездят в экспедиции, находят останки бойцов и медальоны.

15 июня в Карелии стартует межрегиональный семинар поисковых объединений. В нем примет участие и врио главы республики: 16 июня он посетит Высоту 168,5 – один из рубежей обороны Петрозаводска. Там сотрудники фонда расскажут участникам семинара о событиях, происходивших на подступах к карельской столице осенью 1941 года.

Кроме того, в июне "Эстафета поколений" будет проводить поисковые работы в окрестностях карельской столицы. Подробнее о деятельности фонда можно узнать в его сообществе в "ВКонтакте".