Карельские приставы рассказали школьникам о взыскании алиментов

Сотрудники УФССП по Карелии провели встречу с десятиклассниками школы №7 Петрозаводска.

"В ходе встречи работники учебно-методического отдела управления познакомили старшеклассников с основными направлениями деятельности службы судебных приставов, в частности, речь шла о взыскании алиментов, аресте имущества, а также о порядке обращения в службу судебных приставов и возможностях защиты нарушенных прав и интересов граждан, в том числе несовершеннолетних", - сообщили в ведомстве.

Школьникам также рассказали об информационных технологиях, которые используют приставы в своей работе.

В УФССП отметили, что ребята активно участвовали в беседе, задавали вопросы. В частности, их заинтересовала возможность трудоустройства в службу судебных приставов.

"Подобные встречи со старшеклассниками формируют у подростков навыки социальной ответственности и четкое представление не только о правах, но и об обязанностях", - заключили в ведомстве.