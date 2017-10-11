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Новости. Экономика
09:57, 11 Октября 2017

Карельские рыбаки выловили более 70 тысяч тонн рыбы

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Рыбодобывающие предприятия республики выловили 70,7 тыс. тонн водных биологических ресурсов за 9 месяцев текущего года.

Об этом сообщает министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Карелии.

На долю вылова донных видов рыб, добытых в Баренцевом море, приходится большая часть улова – 75 % или 53 тыс. тонн, в том числе трески – 41 тыс. тонн и пикши – 10,2 тыс. тонн.

В зонах иностранных государств Северо-Восточной части Атлантического океана полностью освоены квоты вылова путассу.

Подробнее читайте6 в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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