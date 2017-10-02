Карельские самбисты уверенно побеждают

Спортсмены завоевывают медали на всероссийских соревнованиях.

Первенство России по боевому самбо, в котором приняли участие сильнейшие юниоры в возрасте 19-20 лет со всей страны, состоялось 29-30 сентября в Новосибирске. По информации Федерации самбо и дзюдо Республики Карелия, соревнования стали дебютными для девятнадцатилетнего представителя Карелии, студента Петрозаводского лесотехнического техникума Умеджона Хамидова (тренеры - заслуженный тренер Республики Карелия Роман Шегельман и заслуженный тренер России Илья Шегельман). Большой вклад в подготовку Умеда в качестве спарринг-партнера и представителя Карелии на соревнованиях внес призер чемпионатов Европы и России Артуш Асрян.

Умеджон уверенно выиграл все предварительные схватки, завоевал для Карелии второе место в весовой категории 57 кг и выполнил норматив мастера спорта России. В финале наш спортсмен четыре минуты выигрывал схватку со счетом 4:0, однако ошибся на последней минуте, попался на "удержание" и уступил представителю Новосибирской области Эдгару Аветяну со счетом 5:4. В итоге представитель сборной команды Республики Карелия получил серебряную медаль, вошел в сборную команду юниоров страны и заслужил право участвовать в Кубке России по боевому самбо, который состоится в городе Кстово (Нижегородская область) 26-30 ноября этого года.

Кроме того, в сентябре в городе Медынь Калужской области прошел Кубок России по универсальным боям. Победителем Кубка России в весовой категории до 75 кг в составе команды ФСИН России стал сотрудник отдела специального назначения "Гранит", представитель карельской "Школы самбо" Казбек Гаев, уверенно одержавший победы в трех боях.

Также уверенно победили мастер спорта международного класса Рашад Мурадов - на "Кубке Балтики" (Санкт-Петербург) и Павел Егоров - на Всероссийском турнире по боевому самбо памяти В.М. Чуйкина в Лахденпохья 30 сентября. Павел выполнил норматив мстера спорта России.

Все соревнования стали для карельских спортсменов хорошей подготовкой к Чемпионату Северо-Западного федерального округа, который состоится 20 октября в водноспортивном комплексе "Акватика" в Петрозаводске.