"Карельский окатыш" строит дорогу к новому карьеру

Предприятие "Карельский окатыш" приступило к строительству дороги к карьеру "Восточный".

Карьер планируется начать разрабатывать в 2021-2022 годах. Особенность объекта заключается в том, что это будет не только технологическая дорога, но и путепровод регионального значения, сообщают "Вести Карелии".

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