Карельский рыболовный флот возрожден как промышленный бренд

Рыболовецкие компании Карелии будут работать под брендом "КРФ" (Карельский рыболовный флот), сообщает министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства республики.

Презентация бренда состоялась на Международном рыбопромышленном форуме, который проходил 14 и 15 сентября в Санкт-Петербурге.

"В составе флота – три судна иностранной постройки, работающие на промысле донных пород, а также гордость предприятий – три траулера типа "Моонзунд", оснащенные самым производительным оборудованием", - говорится в сообщении Минсельхоза.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".