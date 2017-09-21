10:40, 21 Сентября 2017
Карельский рыболовный флот возрожден как промышленный бренд
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Рыболовецкие компании Карелии будут работать под брендом "КРФ" (Карельский рыболовный флот), сообщает министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства республики.
Презентация бренда состоялась на Международном рыбопромышленном форуме, который проходил 14 и 15 сентября в Санкт-Петербурге.
"В составе флота – три судна иностранной постройки, работающие на промысле донных пород, а также гордость предприятий – три траулера типа "Моонзунд", оснащенные самым производительным оборудованием", - говорится в сообщении Минсельхоза.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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