Карьер в Карелии будет выставлен на продажу

Российский аукционный дом объявил о подготовке к торгам 100% долей уставного капитала компании "Медвежья гора", которой принадлежит действующий карьер по добыче гранита в городе Медвежьегорске.

Об этом сообщает Агентство строительных новостей "АСН-инфо".

Компания "Медвежья гора" занимается добычей и производством гранитного щебня для строительства дорог и производства бетона.

Какова цена карьера, можно узнать в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".