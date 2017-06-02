"Карикатура южных зим": положительных изменений погоды в Карелии завтра не произойдет

фото: Пушкин на прогулке", художник Ильин Н.В. (1941)

В субботу, 3 июня, в республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет снег.

По прогнозу карельского Гидрометцентра, в большинстве районов республики пройдут небольшие, местами умеренные осадки: мокрый снег и дождь.

Ветер северо-западный, северный умеренный, на севере местами порывистый сильный.

Температура воздуха ночью +3, -2, а днем +4, +9 градусов.

В Петрозаводске временами небольшие осадки, в основном, дождь.

Температура ночью +1,+3, а днем +6, +8 градусов.