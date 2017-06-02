17:00, 02 Июня 2017
"Карикатура южных зим": положительных изменений погоды в Карелии завтра не произойдет
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В субботу, 3 июня, в республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет снег.
По прогнозу карельского Гидрометцентра, в большинстве районов республики пройдут небольшие, местами умеренные осадки: мокрый снег и дождь.
Ветер северо-западный, северный умеренный, на севере местами порывистый сильный.
Температура воздуха ночью +3, -2, а днем +4, +9 градусов.
В Петрозаводске временами небольшие осадки, в основном, дождь.
Температура ночью +1,+3, а днем +6, +8 градусов.
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