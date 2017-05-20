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13:15, 20 Мая 2017

Картошку, цветы и излишки продуктов жителям Карелии пришлось вернуть в Финляндию

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Нарушителям правил провоза продукции через границу выписано более 10 административных штрафов, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

Специалистами Управления Россельхознадзора Карелии при осуществлении пограничного фитосанитарного контроля в МАПП "Вяртсиля" и МАПП "Люття" с 10 по 17 мая в 10 случаях предотвращен ввоз гражданами России и Финляндии с территории Финляндской Республики 2 кг 630 г семян овощных и цветочных культур, 34 шт. луковиц цветочных культур, более 14 кг картофеля.

В двух случаях пресечен ввоз подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска с превышением разрешенного количества – более 5 кг.

В нарушение действующего законодательства продукция во всех случаях ввозилась без фитосанитарных сертификатов, подтверждающих ее безопасность; принято решение о запрете ее ввоза, она возвращена в Финляндию. В отношении нарушителей возбуждено 12 дел об административных правонарушениях.

Управление напоминает гражданам, что в соответствии с законом в ручной клади и багаже пассажиров разрешено к ввозу без карантинной фитосанитарной документации до 5 килограммов продукции растительного происхождения высокого фитосанитарного риска, ввозимой для собственного пользования, то есть для нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, при условии, что эта продукция не является посадочным материалом, семенами (семенным материалом) или картофелем.

К посадочному материалу относятся: семена и луковицы растений, саженцы и рассада, горшечные растения и картофель как продовольственный, так и семенной, поскольку он может быть использован как посадочный материал.

Подкарантинные материалы, ввезенные в страну в нарушение требований законодательства РФ, а также зараженные опасными вредителями, болезнями растений или сорняками, подлежат возврату в страну отправления.

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