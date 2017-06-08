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15:44, 08 Июня 2017

Кассира уличили в присвоении денег сетевого магазина в Петрозаводске

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В Петрозаводске 36-летнего кассира одного из сетевых магазинов подозревают в присвоении 10 тысяч рублей, принадлежащих работодателю.

Как рассказали в карельском МВД, в середине мая в полицию поступило сообщение от администрации магазина в связи с тем, что там выявили недостачу – 10 тысяч рублей.

"Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску начали работу по установлению всех обстоятельств произошедшего, в результате чего была задержана подозреваемая. Ею оказалась 36-летняя продавец-кассир того самого магазина", - отметили в министерстве.

Сначала женщина не признавала вину, хотя у оперативников имелись доказательства.

"На записи с камер видеонаблюдения видно, как покупатели выкладывают на кассовую ленту товар, кассир считывает штрих-код, называет общую стоимость покупок, но чек не пробивает, а полученные денежные средства забирает себе", - сообщили в МВД.

В итоге подозреваемая во всем созналась. Деньги она потратила, однако уже возместила часть ущерба.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 1 ст. 160 УК РФ. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

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