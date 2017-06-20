Катанандов назвал возможную причину ЧП с подростками на Ладоге в Карелии

К трагедии на Ладожском озере привела неустойчивая погода, считает сенатор от Карелии Сергей Катанандов.

"В этом году, да и в предыдущем тоже, очень неустойчивая погода, в связи с этим обманчивая. Как правило, такие события могут происходить, когда поднимается внезапно сильный ветер на озёрах. Очень трудно справиться с лодкой, потому что волны поднимаются большие, а Ладога - всё-таки озеро большое. Перед этим даже может быть хорошая погода", - заверил НСН сенатор.

Напомним, 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и девушка. Двоим ребятам удалось спастись, поиски остальных подростков сейчас продолжаются. Личности всех несовершеннолетних установлены. Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным МЧС, двое подростков, которым удалось выбраться на берег, находятся под присмотром врачей в ЦРБ Сортавалы, их жизни и здоровью ничего не угрожает.