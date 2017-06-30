Катанандов не знаком, но слышал о кандидате Алпееве

Сенатор от Карелии, экс-глава республики Сергей Катанандов отнесся спокойно к выдвижению бизнесмена из Санкт-Петербурга Игоря Алпеева.

Напомни, 23 июня в ЦИК Карелии поступили документы о выдвижении на пост главы республики 59-летнего генерального директора ООО "Северо-Западное финансовое аудиторское агентство" Игоря Алпеева.

По данным деловой интернет-газеты "Вести Карелии", в конце прошлого года фамилия питерского бизнесмена озвучивалась в числе возможных кандидатов на должность главы республики. Тогда сообщалось, что в свое время Игорь Алпеев работал в мэрии тогда еще Ленинграда вместе с Владимиром Путиным, и, возможно, поэтому считается его "человеком". Фамилия уроженца Белгородской области, заочно окончившего Северо-Западный политехнический институт по специальности "инженер-экономист" Игоря Алпеева оставалась в абсолютной политической тени до 19 июня текущего года.

"С Игорем Алпеевым я не знаком, но слышал о нем. Шел разговор о его бизнес-интересах в Карелии. К выдвижению Игоря Алпеева отношусь спокойно, это его право выдвигаться, в данном случае, на выборы главы Карелии. Российское законодательство этим не нарушается. Однако хочу сказать, что жители Карелии не чудаки, они будут судить человека не по словам, а по делам. И слегонца участвовать в выборах никому не удастся", - сказал Сергей Катанандов.

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