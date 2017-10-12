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Новости. Политика
11:34, 12 Октября 2017

Катанандов выступил свидетелем на суде у Собинского и Патенко

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Бывший глава Карелии Сергей Катанандов пришел сегодня в Петрозаводский городской суд, чтобы выступить свидетелем по знаменитому "форелевому делу", а когда его вызывали дать показания по делу Алиханова – игнорировал повестку.

В коридорах Петрозаводского городского суда сегодня видели бывшего главу республики и экс-сенатора Сергея Катанандова. Как стало известно, он явился на процесс по знаменитому "форелевому делу", в рамках которого уже не первый год судят бывших министров сельского хозяйства Владимира Собинского и Ванду Патенко. Катанандов выступил на судебном процессе свидетелем.

Заметим, что на еще один судебный процесс – по делу Девлета Алиханова, Сергей Катанандов так и не пришел, хотя судья вызывала его повесткой. Дошло до того, что сторона защиты Алиханова, которая считала Катанандова важным свидетелем,  предлагала применить к нему какую-то меру принудительного характера. Правда, это так и не было сделано, а сейчас в судебном процессе по делу Алиханова уже идут прения.  

"Форелевое дело" Собинского и Патенко в Петрозаводском городском суде рассматривается в третий раз. Еще в 2012 году суд признал их виновными в превышении полномочий при распределении участков для рыбоводства и приговорил Собинского к трем годам лишения свободы условно, а Патенко – к году условно. После обжалования приговора Верховный суд Карелии в начале 2013 года сократил сроки наказания обоим подсудимым. Они обжаловали приговор в Верховном суде России, который направил его на новое рассмотрение в президиум Санкт-Петербургского городского суда. Тот отменил обвинительный приговор и направил дело на новое рассмотрение в Петрозаводский городской суд. Этот судебный процесс, завершившийся в ноябре 2015 года, вновь не принес подсудимым ожидаемого результата – петрозаводский суд, как и в первый раз, признал их виновными. Верховный суд Карелии в начале 2016 года оставил этот приговор в силе. Собинский и Патенко обратились с кассационной жалобой теперь уже в Верховный суд России. Вышестоящая инстанция в августе 2016 года отменила приговор и в третий раз направила его на рассмотрение в Петрозаводский городской суд. В течение всего времени, пока продолжается эта судебная тяжба, экс-министры заявляли, что никогда не признают себя виновными и будут добиваться оправдательного приговора. Наблюдающие за этой "судебной Санта-Барбарой" эксперты в области юриспруденции высказывают недоумение, почему Верховный суд России, у которого есть право вынести оправдательное решение по любому уголовному делу, до сих пор этого не сделал, ограничившись лишь отменой обвинительного приговора.

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