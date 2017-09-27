Катанандова предложили принудительно привести в суд по делу Алиханова

Экс-сенатор, бывший глава Карелии Сергей Катанандов игнорирует повестку прийти в суд в качестве свидетеля по делу Девлета Алиханова.

Об этом стало на одном из последних судебных заседаний.

"Мы Катанандова пригласили, но он не явился к нам в суд, - ответила судья Наталья Маненок на вопрос защиты. – Мы его известили о явке в судебное заседание".

"Он отказался?" – уточнил адвокат Михаил Ямчитский.

"Он не отказался, но он не явился. Не знаю, почему", - ответила Маненок.

"Может тогда какую-то принудительную меру в отношении него применить, обсудить?.." – предложил Ямчитский.

Между тем, в материалах дела есть показания Катанандова, где он говорит, что "если замешан Алиханов, то там преступление". И это единственный свидетель, который так считает. При этом он никак не аргументирует свое заявление.

Напомним, история того, что произошло с Девлетом Алихановым, на самом деле, чудовищная, и на сегодняшний день не имеет аналогов в России. Известный карельский политик и предприниматель, немолодой уже человек больше 2,5 лет сидит за решеткой в одиночной камере без приговора суда, не признанный виновным в совершении какого-либо противоправного поступка.

При этом, как справедливо полагают многие, ему выдвинули надуманное обвинение по экономическому делу, которое противоречит федеральному законодательству и сложившейся по всей России практике приватизации государственного и муниципального имущества.