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Новости. Политика
13:01, 27 Сентября 2017

Катанандова предложили принудительно привести в суд по делу Алиханова

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Экс-сенатор, бывший глава Карелии Сергей Катанандов игнорирует повестку прийти в суд в качестве свидетеля по делу Девлета Алиханова.

Об этом стало на одном из последних судебных заседаний.

"Мы Катанандова пригласили, но он не явился к нам в суд, - ответила судья Наталья Маненок на вопрос защиты. – Мы его известили о явке в судебное заседание".

"Он отказался?" – уточнил адвокат Михаил Ямчитский.

"Он не отказался, но он не явился. Не знаю, почему", - ответила Маненок.

"Может тогда какую-то принудительную меру в отношении него применить, обсудить?.." – предложил Ямчитский.

Между тем, в материалах дела есть показания Катанандова, где он говорит, что "если замешан Алиханов, то там преступление". И это единственный свидетель, который так считает. При этом он никак не аргументирует свое заявление.

Напомним, история того, что произошло с Девлетом Алихановым, на самом деле, чудовищная, и на сегодняшний день не имеет аналогов в России. Известный карельский политик и предприниматель, немолодой уже человек больше 2,5 лет сидит за решеткой в одиночной камере без приговора суда, не признанный виновным в совершении какого-либо противоправного поступка.

При этом, как справедливо полагают многие, ему выдвинули надуманное обвинение по экономическому делу, которое противоречит федеральному законодательству и сложившейся по всей России практике приватизации государственного и муниципального имущества.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Герман
2017-09-27 13:05:02
Боится идти , а вдруг тоже посадят ))
кир
2017-09-27 14:24:54
Герман, он боится их диаспоры, знает, сам с южной кровью, что может быть.
Гость
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