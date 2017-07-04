Катер с детьми сел на мель в Ладожском озере в Карелии

Сотрудники транспортной полиции эвакуировали четверых детей и пятерых взрослых, чей катер сел на мель в Ладожском озере, сообщает петрозаводский отдел управления транспортной полиции по СЗФО.

пассажирам маломерного судна, севшего на мель в 100 метрах от берега острова Путсаари, в акватории Ладожского озера Республики Карелия.

На борту катера находилось девять пассажиров: четверо детей в возрасте полутора, пяти, десяти и тринадцати лет, а также пятеро взрослых.

Пострадавших нет, пробоин и разлива нефтепродуктов не обнаружено.

Сотрудниками Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте была проведена эвакуация пассажиров, а катер снят с мели.

Установлено, что 68-летний судовладелец неоднократно осуществлял вояжи по живописным местам Ладожского озера.

Катер наткнулся на подводный камень, в результате чего судно село на мель.

В настоящее время транспортными полицейскими по данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.