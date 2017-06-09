Катерина Шпица появилась на красной дорожке Кинотавра без белья

В соцсетях всколыхнулась волна обсуждений платья Катерины.

Российская актриса Катерина Шпица, звезда фильмов "Экипаж", "Метро" и "Огни притона", появилась на красной дорожке открытия фестиваля Кинотавр в алом платье с экстремально глубоким декольте и высоким вырезом до бедра, пишет uznayvse.

На красной дорожке Кинотавра-2017 Катерина Шпица практически сливалась с фоном, однако кричащими белыми пятнами на дорожке выделялись декольте Шпицы и хорошо различимая линия внутренней поверхности бедра, которая мелькала в просвете разреза.

В соцсетях всколыхнулась волна обсуждений платья Катерины – многие сочли произошедшее стоящим поводом для дискуссии и всерьез принялись обсуждать, есть у Шпицы под платьем трусы или все-таки их там не было. Однако еще большее внимание, как всегда, привлек внешний вид Катерины Шпицы. Актрисе 31 год, а выглядит она существенно моложе своих лет.