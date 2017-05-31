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16:38, 31 Мая 2017

Каждому нужен "Свой берег"!

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Хотите жить в удобном доме? В доме, который бы объединял все ваши мечты и желания о нём?

Тогда это предложение для вас - новый жилой комплекс "Свой Берег", квартиры комфорт-класса прямо на берегу Онежского озера в историческом центре города Петрозаводска. Жилой комплекс "Свой берег" объединил в себе значительное количество преимуществ: первая береговая линия Онежского озера, тихое и уютное место в самом центре города, благоустроенная территория и современный прибрежный ландшафтный дизайн, удобный подъезд к дому даже в часы-пик.

Жилой комплекс "Свой Берег" будет оборудован большим подземным паркингом на 100 м/мест и гостевой парковкой.

Современные инженерные системы и вентилируемые фасады обеспечивают высокое качество, долговечность и надёжность жилья. Уникальные холлы и удобные планировки квартир с живописным видом на Онежское озеро и выполненными дизайн-проектами, позволят каждому, кто задумывается о покупке жилья в нашем комплексе, не только оценить качество строительства, преимущества расположения, но и возможность увидеть, как любая квартира сможет стать "уютным домом"!

Более подробную информацию о видах планировок, а также о стоимости квартир и подземного паркинга можно получить по телефону отдела продаж (8142) 59-59-88, а также на сайте tonus10.ru.

Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте vk.com/svoiberegptz.

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