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Новости. Общество
09:50, 17 Октября 2017

Каждый шестой в Карелии живет ниже черты бедности, и этот показатель растет

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Количество жителей Карелии с доходами ниже прожиточного минимума превысила 17% от общей численности населения, за 5 лет этот показатель вырос на 3,5%.

Это следует из опубликованных Карелиястатом основных социально-экономических показателей Карелии с 2012 по 2016 годы.

В 2012 году численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составляла 13,6% от общего количества жителей Карелии.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
stranger
2017-10-17 11:58:21
Министерство финансов предлагает к 2018-му году повысить зарплату чиновникам более чем в 2,5 раза. Соответствующий документ уже одобрен правительством. По последним результатам соцопросов, чиновниками хотят быть около 20% россиян, в то время как заниматься собственным бизнесом - всего 2%.
Борис
2017-10-17 11:06:06
17 процентов!
Не хотелось бы проводить параллели, но где-то совсем недавно (кажется после 10 сентября сего года) эта цифра уже фигурировала...
nae
2017-10-17 10:10:09
Доходы ниже прожиточного минимума - это нищета! Называйте, пожалуйста, вещи своими именами.
кир
2017-10-17 10:00:24
Не надо слёзы крокодиловы лить. Далеко не каждый хочет работать. Сидят на шее у баб и пьют, когда мизерные деньги найдут. А бабы-дуры их держат, сокровища такие. Правда, не все. Сильные женщины выгоняют непутевых мужиков.
Александр Антонов
2017-10-17 10:50:42
кир, вы, я так полагаю, женщина-феминистка?
кир
2017-10-17 10:56:42
Александр Антонов, где мысль? Слабый комментарий.
User
2017-10-17 09:57:59
Карелиястат отошел от выходных? К пятнице опять ведь отрапортуют о росте зарплат. :)
majan
2017-10-17 10:56:27
User,
Ты понял нет?
по киру значит , бабы виноваты в том , что мужики пьют и не работают ! Ну теперь всё понятно ! Я то уж грешным делом подумал на наших правителей... Хочу только добавить, что главной у этих баб Галина Ширшина и финансирует это госдеп.
Сретенскую церковь тоже они...
кир
2017-10-17 11:22:12
majan, ты просто глуп. Я примеры из жизни беру и ничего не придумываю.Читай, что написано. Повторяю для тех, кто тормоз. Некоторые мужики не хотят работать совсем. Пример в моем квартале, ему 33 года и девочку родила баба, которая гражданской женой была. Теперь она с ним не живет, потому что он никогда не работал и не собирается.
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