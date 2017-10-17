Каждый шестой в Карелии живет ниже черты бедности, и этот показатель растет

Количество жителей Карелии с доходами ниже прожиточного минимума превысила 17% от общей численности населения, за 5 лет этот показатель вырос на 3,5%.

Это следует из опубликованных Карелиястатом основных социально-экономических показателей Карелии с 2012 по 2016 годы.

В 2012 году численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составляла 13,6% от общего количества жителей Карелии.

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