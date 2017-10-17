09:50, 17 Октября 2017
Каждый шестой в Карелии живет ниже черты бедности, и этот показатель растет
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Количество жителей Карелии с доходами ниже прожиточного минимума превысила 17% от общей численности населения, за 5 лет этот показатель вырос на 3,5%.
Это следует из опубликованных Карелиястатом основных социально-экономических показателей Карелии с 2012 по 2016 годы.
В 2012 году численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составляла 13,6% от общего количества жителей Карелии.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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