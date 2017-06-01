Каждый третий россиянин оправдал применение физического насилия к детям

Каждый третий россиянин (32%) уверен, что родители имеют право физически наказывать подростка 13-14 лет.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Левада-Центром" к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня, сообщает "Интерфакс".

Право просматривать личную переписку подростка 13-14 лет, его личные вещи, содержимое его карманов, дают родителям 54% опрошенных (41% - против). Каждый второй (47%) считает, что родители подростка 13-14 лет имеют право ограничивать его общение с приятелями, однако 46% уверены в обратном.

Большинство россиян (77%) в целом положительно относятся к тому, чтобы дети и подростки работали в свободное от учебы время, получая за это зарплату, против выступают 18% респондентов. При этом 24% считают, что родители подростка 13-14 лет имеют право забирать заработанные им деньги в общий семейный бюджет. Противоположного мнения придерживаются 57% участников опроса, проведенного 19-22 мая среди 1600 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Также почти каждый второй (48%) считает, что нужно предусматривать полную уголовную ответственность с 16 лет, а не с 18 лет (40% против этого).

Предоставить возможность вступать в брак с 16 лет, а не с 18 лет, как сейчас, готовы лишь 16% россиян (76% против этого).

Дать избирательные права с 16 лет, а не с 18 лет, предлагает 20% опрошенных (71% против).