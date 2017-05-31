Каждый третий житель России платит кредит

Каждый третий россиянин сегодня оплачивает минимум один кредит, а каждый десятый тратит на оплату процентов больше половины ежемесячной зарплаты, сообщает "Российская газета".

При этом своих сбережений вообще не имеют свыше половины граждан, свидетельствуют результаты опроса, проведенного "инФОМ" по заказу Банка России.

Об отсутствии каких-либо сбережений заявили 59 процентов респондентов. Подавляющее большинство согласилось: сбережения делать надо, но не всегда это получается. В том, что за последний месяц удалось отложить столько же, сколько обычно, признались всего 16 процентов опрошенных - на три процента больше, чем в апреле. Почти 70 процентов респондентов, напротив, вообще не смогли накопить что-то сверх отложенного ранее. В этом плане ситуация за последние месяцы практически не изменилась.

У 59 процентов россиян нет сбережений, но каждый третий житель страны оплачивает минимум один кредит. Тревогу вызывают заемщики с несколькими кредитами. Новые займы они берут оттого, что не могут обслуживать старые. В результате все это растет как снежный ком. Возможно, ограничения, которые обсуждает сейчас Банк России в части долговой нагрузки, в России все-таки придется вводить.