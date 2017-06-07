07:05, 07 Июня 2017
Кажется, дождались: в Карелию сегодня придет настоящее лето
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О погоде в среду, 7 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 7 июня будет переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный слабый.
Днем воздух прогреется до +17, +19 градусов.
В районах Карелии также ожидается переменная облачность.
Днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь.
Ветер переменных направлений, слабый.
Днем по республике до +16, +21, местами +10,+15 градусов.
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