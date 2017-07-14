Казну Карелии через суд пытались опустошить на 250 миллионов рублей

К бюджету республики в прошлом году было заявлено исковых требований на сумму 252 миллиона 270 тысяч рублей, сообщает Минфин Карелии.

В 2016 году в производстве министерства финансов республики, представлявшего в судах интересы казны региона, находилось 93 судебных дела, из них 35 арбитражных и 57 гражданских дел.

Одно дело рассматривалось с участием представителей министерства в Конституционном суде республики Карелия.

Сколько денег Минфину удалось отсудить и оставить в казне, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".