15:37, 14 Июля 2017
Казну Карелии через суд пытались опустошить на 250 миллионов рублей
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К бюджету республики в прошлом году было заявлено исковых требований на сумму 252 миллиона 270 тысяч рублей, сообщает Минфин Карелии.
В 2016 году в производстве министерства финансов республики, представлявшего в судах интересы казны региона, находилось 93 судебных дела, из них 35 арбитражных и 57 гражданских дел.
Одно дело рассматривалось с участием представителей министерства в Конституционном суде республики Карелия.
Сколько денег Минфину удалось отсудить и оставить в казне, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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