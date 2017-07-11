Кемские полицейские помогли женщине, чей автомобиль сломался на трассе "Кола"

Полицейские Кеми помогли женщине, у которой сломалась машина на федеральной трассе, сообщает МВД Карелии.

У жительницы Мурманска на федеральной трассе сломалась машина. Но, несмотря на сезонную загруженность дороги, никто не обратил внимание на бедственное положение северянки.

На помощь пришли стражи правопорядка из Кемского района инспектор ДПС Сергей Рогов и полицейский Денис Стаскевич. Они заметили на обочине машину. Подъехав к водителю, инспекторы поинтересовались, не требуется ли помощь. И, получив, утвердительный ответ, отбуксировали транспортное средство в сторону Кеми (более чем на полсотни километров), вернувшись затем на маршрут патрулирования.

О том, что этот поступок заслуживает огласки кемские полицейские не подумали, поэтому не стали сообщать о нем. Они признаются, что в их практике случаются различные ситуации, требующие содействия сотрудников полиции. Так что инспекторы не считают подобные истории особенными.