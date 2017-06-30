Кемский подросток может сесть на 4 года за экстремизм в Интернете

В Кеми расследуется уголовное дело в отношении молодого человека, обвиняемого в публикации в сети сообщения экстремистского характера, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, 17-летний житель Кеми разместил в Интернете изображение с текстом, который по своему содержанию является источником возбуждения ненависти, вражды, унижения достоинства человека либо группы лиц по признаку национальности.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.