Новости. Криминал
10:57, 30 Июня 2017

Кемский подросток может сесть на 4 года за экстремизм в Интернете

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В Кеми расследуется уголовное дело в отношении молодого человека, обвиняемого в публикации в сети сообщения экстремистского характера, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, 17-летний житель Кеми разместил в Интернете изображение с текстом, который по своему содержанию является источником возбуждения ненависти, вражды, унижения достоинства человека либо группы лиц по признаку национальности.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.

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