Кержаков может избежать штрафа за фото с запрещенными к вылову лососями в Карелии

Инспекторам Росрыбловства будет очень трудно оштрафовать футболиста Александра Кержакова, который сфотографировался в Карелии с запрещенными к вылову лососями.

Напомним, 9 июля, в День рыбака известный российский футболист разместил у себя в Instagram фотографию с рыбалки на Онежском озере с четырьмя лососями. Их вылов, согласно 414 приказу Минсельхоза России от 30 октября 2014 года, запрещен в Карелии.

Сотрудники Росрыбловства начали проверку по выявлению нарушений правил рыболовства.

Как рассказали "Столице на Онего" в ведомстве, тяжело будет доказать возможный факт выловы лосося Кержаковым, так как он может от всего отказаться и сказать, что просто сфотографировался с рыбой, а не ловил ее.

Если вина футболиста будет доказана, то ему грозит штраф от 2 до 5 тыс. рублей.