Кержаков прокомментировал фото с лососем и снова собрался в Карелию

Футболист Александр Кержаков прокомментировал свое скандальное фото в Instagram с пойманным в Карелии Онежским лососем.

"Дорогие друзья, недруги, СМИ и т. д. Единственная рыба, которую я выловил в Онежском озере, была эта красавица (см. фото). Может это многих разочарует, но это факт. О том, что лосось запрещен к вылову в Онеге я узнал, только из интернета и естественно не сделал бы фото с этой редкой рыбой. Глядя на то, какой резонанс в стране вызвала моя публикация, я в ближайшее время приеду в Карелию и выпущу несколько тысяч мальков лосося в Онежское озеро. Также мне бы хотелось, чтобы ко мне присоединились те, кто борется за сохранение этого редкого вида рыбы! Я своими глазами увижу, сколько людей у нас в стране не только пишут и говорят об этой проблеме, но и своим примером могут показать это всем остальным ! Время и место я сообщу чуть позже. P.S. Предыдущее фото с лососем я убирать не буду, дабы все могли иметь представление, как выглядит дикий лосось и что ловить его в Онежском озере ЗАПРЕЩЕНО!" – написал Кержаков в своем аккаунте.

Напомним, 9 июля, в День рыбака известный российский футболист разместил у себя в Instagram фотографию с рыбалки на Онежском озере с четырьмя лососями. Их вылов, согласно 414 приказу Минсельхоза России от 30 октября 2014 года, запрещен в Карелии.

Сотрудники Росрыбловства начали проверку по выявлению нарушений правил рыболовства.

Как рассказали "Столице на Онего" в ведомстве, тяжело будет доказать возможный факт выловы лосося Кержаковым, так как он может от всего отказаться и сказать, что просто сфотографировался с рыбой, а не ловил ее.

Если вина футболиста будет доказана, то ему грозит штраф от 2 до 5 тыс. рублей.