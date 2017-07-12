Френч-пресс TalleR 350мл
499 руб.
/
760 руб.
-34%
Экономия 261 руб
Набор посуды Taller 6 предметов
4199 руб.
/
6700 руб.
-37%
Экономия 2501 руб
Набор сковород Tefal Ingenio 3 предмета (сковороды 24/28+съемная ручка)
1999 руб.
/
3000 руб.
-33%
Экономия 1001 руб
Фужер для вина LUMINARC Эрмитаж6 шт 270 мл
399 руб.
/
1000 руб.
-60%
Экономия 601 руб
Тарелки Luminarc
от 49 руб.
/
250 руб.
-80%
Экономия 201 руб
Новости. Общество
11:49, 12 Июля 2017

Кержаков прокомментировал фото с лососем и снова собрался в Карелию

По теме

Мэрия предлагает снести в Петрозаводске пару павильонов и киоск
12.07.17 13:05
Житель Карелии сбежал в Екатеринбург, чтобы не содержать бывшую жену с ребенком
12.07.17 12:26
ВИДЕО: Руфер-романтик прошелся по краю крыши дома в центре Петрозаводска
12.07.17 11:36
Все новости
Загрузка...

Футболист Александр Кержаков прокомментировал свое скандальное фото в Instagram с пойманным в Карелии Онежским лососем.

"Дорогие друзья, недруги, СМИ и т. д. Единственная рыба, которую я выловил в Онежском озере, была эта красавица (см. фото). Может это многих разочарует, но это факт.  О том, что лосось запрещен к вылову в Онеге я узнал, только из интернета и естественно не сделал бы фото с этой редкой рыбой. Глядя на то, какой резонанс в стране вызвала моя публикация, я в ближайшее время приеду в Карелию и выпущу несколько тысяч мальков лосося в Онежское озеро. Также мне бы хотелось, чтобы ко мне присоединились те, кто борется за сохранение этого редкого вида рыбы! Я своими глазами увижу, сколько людей у нас в стране не только пишут и говорят об этой проблеме, но и своим примером могут показать это всем остальным ! Время и место я сообщу чуть позже. P.S. Предыдущее фото с лососем я убирать не буду, дабы все могли иметь представление, как выглядит дикий лосось и что ловить его в Онежском озере ЗАПРЕЩЕНО!" – написал Кержаков в своем аккаунте.

Напомним, 9 июля, в День рыбака известный российский футболист разместил у себя в Instagram фотографию с рыбалки на Онежском озере с четырьмя лососями. Их вылов, согласно 414 приказу Минсельхоза России от 30 октября 2014 года, запрещен в Карелии.

Сотрудники Росрыбловства начали проверку по выявлению нарушений правил рыболовства.

Как рассказали "Столице на Онего" в ведомстве, тяжело будет доказать возможный факт выловы лосося Кержаковым, так как он может от всего отказаться и сказать, что просто сфотографировался с рыбой, а не ловил ее.

Если вина футболиста будет доказана, то ему грозит штраф от 2 до 5 тыс. рублей.

Дорогие друзья, недруги,СМИ и тд. Единственная рыба, которую я выловил в Онежском озере, была эта красавица(см. фото). Может это многих разочарует, но это факт.  О том, что лосось запрещена к вылову в Онеге я узнал, только из интернета и естественно не сделал бы фото с этой редкой рыбой. Глядя на то какой резонанс в стране вызвала моя публикация, я в ближайшее время приеду в Карелию и выпущу несколько тысяч мальков лосося в Онежское озеро. Так же мне бы хотелось, чтобы ко мне присоединились те, кто борется за сохранение этого редкого вида рыбы! Я своими глазами увижу сколько людей у нас в стране не только пишут и говорят об этой проблеме, но и своим примером могут показать это всем остальным ! Время и место я сообщу чуть позже. P.S. Предыдущее фото с лососем я убирать не буду, да бы все могли иметь представление, как выглядит дикий лосось и что ловить его в Онежском озере ЗАПРЕЩЕНО!!! #залосось #противбраконьеров #онега #карелия

Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11)

По теме

Мэрия предлагает снести в Петрозаводске пару павильонов и киоск
12.07.17 13:05
Житель Карелии сбежал в Екатеринбург, чтобы не содержать бывшую жену с ребенком
12.07.17 12:26
ВИДЕО: Руфер-романтик прошелся по краю крыши дома в центре Петрозаводска
12.07.17 11:36
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Онего
2017-07-12 12:33:02
Я ему верю, зная как они играют, ну не мог он поймать рыбу.
SquareIronBox
2017-07-12 12:46:46
Онего, он не может ударить по рыбе. Может он скрытый вратарь и отлично все ловит?
SquareIronBox
2017-07-12 11:57:10
Т.е. ни "не стал бы ловить его", а "не сделал бы фото с этой редкой рыбой". Не пойман и пофиг)) Красавчик.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.07.2017, 09:07
"Алиханов против РФ"
06.07.2017, 10:33
Действовали законно, но с "преступным умыслом"
05.07.2017, 16:15
СРОЧНО: Двое детей и трое взрослых пострадали в страшном ДТП в Карелии
10.07.2017, 14:25
Батюшки мои, студентов кинули, и Кержаков-браконьер
11.07.2017, 13:17
ФОТО: Очевидцы сняли Путина на Валааме в Карелии
11.07.2017, 11:12
Стало известно, сколько в Карелии продержится жара

Аналитика

10.07.2017 10:28
Капитал
"МегаФон" изнутри: как устроена одна из крупнейших в России мобильных сетей
Мобильная связь и интернет давно стали привычной частью нашей жизни, однако мало кто представляет, как операторы управляют сетью и какой труд стоит за тем, чтобы мы с вами всегда были на связи.
Действовали законно, но с "преступным умыслом" 16
06.07.2017 10:33
"Алиханов против РФ" 2
06.07.2017 09:07
"Нужно создать, а потом думать" 7
03.07.2017 11:58
Галина Васильева: "Я попала в западню" 38
03.07.2017 09:44
Вся аналитика

Чтиво

10.07.2017 14:25
Личное мнение
Батюшки мои, студентов кинули, и Кержаков-браконьер 5
А на самом деле все ждут Путина. Главные события недели. Авторский взгляд журналиста и блогера Евгения Белянчикова.
Первый "Последний адрес"
10.07.2017 12:07
Об изменениях в Правилах дорожного движения в 2017 году 1
04.07.2017 12:03
Прав ли Леша, велкам ту Арктика, про людей, которых нет 2
03.07.2017 17:06
архив чтиво

Медиа

Sickest Wekfest-2017 в Петрозаводске
09.07.2017 15:37
все фото и видео

Афиша

Сегодня в городе (15)
Человек-паук: Возвращение домой
Гадкий я 3
детям
Трансформеры: Последний рыцарь
Тачки 3
детям
Синяя бездна
Сказ о Петре и Февронии
детям
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Во всем виноват енот
Эксперимент «Офис»
Холодное танго
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»