Кержаков выпустил в Шую пять ведер мальков

Но не признался, заплатил ли штраф за вылов лосося в Карелии.

Вечером 27 сентября звезда российского футбола, лучший бомбардир чемпионатов России, экс-"зенитовец" Александр Кержаков приехал в деревню Бесовец, чтобы выпустить в реку Шую мальков лосося.

Футболиста встречали местные жители, журналисты и фанаты "Зенита" в шарфах фирменного цвета, с лозунгами и речевками. "Сааа-ша Кержаков!" - скандировали они на манер известного хита "Ламбада".

Кержаков в сопровождении руководителя территориального управления Росрыболовства Дениса Беляева появился в деревне на черном джипе "Мерседес", прошел по синей ковровой дорожке непосредственно к реке и под вспышки камер выпустил мальков лосося.

Затем звезда футбола пообщался с фанатами и сделал пресс-подход, в ходе которого ответил на вопросы журналистов, в частности, о том, что приятнее – ловить или выпускать рыбу, в каком виде он предпочитает употреблять лосося и заплатил ли он штраф, который последовал за незаконный улов, продемонстрированный футболистом на фото в Инстаграм в июле этого года.

Петрозаводские фанаты проводили Кержакова зажженными файерами и традиционной речевкой.

Напомним, что это не первая подобная акция футболиста, ранее он выпускал рыбу в Ладожское озеро.

Всего этим вечером в Шую было выпущено 2000 годовалых мальков лосося, прибывших на спецмашине из хозяйства в Кемском районе. Они отправятся по течению в Онежское озеро.