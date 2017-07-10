"Кержакову не сказали, и он невольно опубликовал свои браконьерские фотографии"

Главные события недели. Авторский взгляд журналиста и блогера Евгения Белянчикова.

В День рыбака, 9 июля, известный футболист питерского "Зенита" Александр Кержаков выложил в соцсети фото с четырьмя онежскими лососями. Он гостил у нас и, видимо, съездил порыбачить. Ловить эту рыбу в Карелии, если кто не в курсе, запрещено. Штрафы немалые, есть даже уголовная статья. Вот только Кержакову это, видимо, не сказали, и он невольно опубликовал свои браконьерские фотографии. Но ладно бы только Кержаков…

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