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10:43, 21 Июня 2017

Киндасово-2017: все на фестиваль

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Новый год летом? Скажете, не бывает? Еще как бывает!

Лето холодное? А нам это не помеха! Возьмем и отметим Новый год ещё раз! У киндасовцев есть свой календарь и живут они строго по нему!

– Понедельник – подготовка к работе!

– Вторник – подготовка к работе!

– Среда – работа…

– Четверг – отдых от работы!

– Пятница – подготовка к выходным!

– Суббота-воскресенье – выходной!

Так вот в этом календаре у нас два Новых года – один в декабре, второй – в июне. И в этом году мы приглашаем всех желающих в Киндасово, отметить дружной компанией Летний Новый год.

А компания-то какая! Закачаешься!

В первую очередь, главный гость и командир праздника – наш родной карельский Дед Мороз Талви Укко!

А у Талви Укко есть друзья верные и сказочные. Самые настоящие волшебники известные по всей России. Это наш главный российский Дед Мороз из Великого Устюга, Кыш-Бабай из Казани, самый близкий друг – морозец Паккайне из Олонца, а также боевые подруги – Снегурочка Костромская, Сударыня Белозерская, Золотая Рыбка из села Большое Болдино, Нижегородской области и другие. Всех пригласили на единственный в стране Летний Новый год.

Ох, что будет! И речь президента, и бой курантов, и салют сказочный. Но пока все секреты открывать рано!

Это точно будет настоящий праздник для всей семьи, праздник, который впервые за всю историю соберет наших любимых сказочных героев в Карелии.

В этом году фестиваль пройдет уже в 32-й раз!

В концертной программе примут участие финалисты Всероссийского конкурса-фестиваля эпических культур из девяти регионов страны. Среди них – профессиональные и самодеятельные артисты: театры пластики и фольклора, танцевальные коллективы, певцы, сказители, музыканты.

На зеленых лужайках Киндасова, традиционно, раскинет шатры "Ремесленный рай".

25 июня 2017 года приглашаем всех на Международный сельский фестиваль юмора "Киндасово – летний Новый Год!"

Официальная страничка фестиваля - vk.com/kindascity.

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