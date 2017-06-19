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12:20, 19 Июня 2017

Кинерма вошла в топ-5 самых популярных у туристов деревень и сел России

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Аналитическое агентство ТурСтат выявило самые популярные туристические деревни и сёла России, в рейтинг попала деревня Пряжинского района Карелии.

"В первую десятку самых популярных у туристов вошли деревни и села в Карелии, Бурятии и Татарстане, а также в Архангельской, Вологодской, Ярославской, Костромской, Мурманской, Новгородской и Псковской областях", - говорится в сообщении агентства.

В топ-10 самых красивых российских деревень и сел, популярных у туристов, входят Свияжск (Татарстан), Вятское (Ярославская область), Изборск (Псковская область), Кинерма (Карелия), Пожарище (Вологодская область), Сандогора (Костромская область), Териберка (Мурманская область), Десятниково (Бурятия), Ворзогоры (Архангельская область) и Коростынь (Новгородская область).

В прошлом году карельскую деревню Кинерма посетили три тысячи туристов.

Рейтинг составлен по результатам анализа данных предложений туров и региональных туристических офисов.

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