Кинерма вошла в топ-5 самых популярных у туристов деревень и сел России

Аналитическое агентство ТурСтат выявило самые популярные туристические деревни и сёла России, в рейтинг попала деревня Пряжинского района Карелии.

"В первую десятку самых популярных у туристов вошли деревни и села в Карелии, Бурятии и Татарстане, а также в Архангельской, Вологодской, Ярославской, Костромской, Мурманской, Новгородской и Псковской областях", - говорится в сообщении агентства.

В топ-10 самых красивых российских деревень и сел, популярных у туристов, входят Свияжск (Татарстан), Вятское (Ярославская область), Изборск (Псковская область), Кинерма (Карелия), Пожарище (Вологодская область), Сандогора (Костромская область), Териберка (Мурманская область), Десятниково (Бурятия), Ворзогоры (Архангельская область) и Коростынь (Новгородская область).

В прошлом году карельскую деревню Кинерма посетили три тысячи туристов.

Рейтинг составлен по результатам анализа данных предложений туров и региональных туристических офисов.