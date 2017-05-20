Киоски, палатки и гараж с сарайчиком мешают мэрии благоустраивать Петрозаводск

Администрация Петрозаводска предлагает владельцам незаконно установленных нестационарных объектов добровольно, своими силами и средствами произвести демонтаж.

В двухнедельный срок с момента размещения на нестационарных объектах соответствующих требований владельцы имеют возможность самостоятельно освободить незаконно занимаемые земельные участки.

Благоустраивать город мешают: 4 металлических киоска, расположенных в районе дома № 3 по пер. Хвойному. Их надо убрать в срок до 1 июня. Также необходимо демонтировать палатку, расположенную в районе пересечения улиц Ровио и Торнева, три гаража и сарай, расположенные в районе дома № 35 по пр. Октябрьскому. Срок выполнения работ - до 2 июня.