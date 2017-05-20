09:43, 20 Мая 2017
Киоски, палатки и гараж с сарайчиком мешают мэрии благоустраивать Петрозаводск
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Администрация Петрозаводска предлагает владельцам незаконно установленных нестационарных объектов добровольно, своими силами и средствами произвести демонтаж.
В двухнедельный срок с момента размещения на нестационарных объектах соответствующих требований владельцы имеют возможность самостоятельно освободить незаконно занимаемые земельные участки.
Благоустраивать город мешают: 4 металлических киоска, расположенных в районе дома № 3 по пер. Хвойному. Их надо убрать в срок до 1 июня. Также необходимо демонтировать палатку, расположенную в районе пересечения улиц Ровио и Торнева, три гаража и сарай, расположенные в районе дома № 35 по пр. Октябрьскому. Срок выполнения работ - до 2 июня.
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