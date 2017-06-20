08:05, 20 Июня 2017
Клещи покусали в Карелии почти 2 тысячи человек
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За последнюю неделю в больницы региона обратилось более 700 человек с жалобами на присасывания клещей, сообщает управление Роспотребнадзора по Карелии.
К середине июня в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 1861 человек. За прошедшую неделю обратилось 753 человека.
Обращения зарегистрированы в Петрозаводске, Костомукше, Сортавальском, Беломорском, Кондопожском, Лахденпохском, Лоухском, Медвежьегорском, Олонецком, Прионежском, Питкярантском, Пряжинском, Пудожском и Суоярвском районах.
С начала сезона зарегистрировано 2 случая клещевого энцефалита и 4 случая клещевого боррелиоза.
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