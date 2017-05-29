Клещи продолжают атаковать жителей Карелии

Опасные насекомые покусали людей в 12 районах.

Всего на конец прошлой недели в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 417 человек, в том числе 89 детей, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора. Из них за последнюю неделю обратилось 265 человек, что не превышает среднемноголетних значений.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на 12 административных территориях республики: в Петрозаводске, Костомукше, Сортавальском, Беломорском, Кондопожском, Медвежьегорском, Олонецком, Прионежском, Питкярантском, Пряжинском, Пудожском, Суоярвском районах.

В вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия проведены исследования клещей на пораженность возбудителями клещевых инфекций. Возбудителем клещевого энцефалита поражены – 1,7% клещей (2016 - 2,2%), клещевого бореллиоза – 27,2% (2016 - 26,5%), моноцитарного эрлихиоза человека – 4,4% (2016 - 4,6%),

Управление обследует объекты на заклещевленность и контролирует проведение акарицидных обработок, на сегодняшний день обработки проведены на площади 222,3 га.

С начала года вакцинировано и ревакцинировано против клещевого энцефалита 8713 человек, в том числе 2011 детей.