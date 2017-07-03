Клещи заразили боррелиозом и энцефалитом уже 11 человек в Карелии

В Карелии зарегистрировано 11 случаев заболевания людей клещевым энцефалитом и боррелиозом.

"С начала сезона лабораторно и клинически подтверждены 5 случаев клещевого энцефалита и 6 случаев клещевого боррелиоза", - сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

Всего к медикам по поводу присасывания клещей обратились порядка 2,8 тысячи человек, в том числе 600 детей.

"Активность клещей в республике продолжается до октября месяца, не забывайте о правилах профилактики клещевых инфекций!" – напоминают специалисты.