18:40, 03 Июля 2017
Клещи заразили боррелиозом и энцефалитом уже 11 человек в Карелии
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В Карелии зарегистрировано 11 случаев заболевания людей клещевым энцефалитом и боррелиозом.
"С начала сезона лабораторно и клинически подтверждены 5 случаев клещевого энцефалита и 6 случаев клещевого боррелиоза", - сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.
Всего к медикам по поводу присасывания клещей обратились порядка 2,8 тысячи человек, в том числе 600 детей.
"Активность клещей в республике продолжается до октября месяца, не забывайте о правилах профилактики клещевых инфекций!" – напоминают специалисты.
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