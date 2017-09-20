Клиентам банка, имеющего офис в Петрозаводске, рекомендовали "курить бамбук"

Возможная санация "Бинбанка" ничего не меняет для его клиентов, уверен глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

По его словам, клиентам бояться нечего и можно "курить бамбук". Парламентарий добавил, что ЦБ разберется и предпримет шаги, чтобы вывести банк на здоровую основу.

Центробанк ранее объявил, что к нему обратился собственник "Бинбанка" с просьбой рассмотреть возможность санации через Фонд консолидации банковского сектора. ЦБ пообещал принять решение в ближайшее время, сообщают "Вести Карелии".

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