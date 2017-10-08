Экс-глава Карелии, бывший директор музея "Кижи" Андрей Нелидов дал первые показания в суде по делу о взятках.

По версии следствия, экс-директор музея-заповедника при посредничестве советника Романова в 2015 году получил от предпринимателя 4 млн 630 тысяч рублей взяток. За это он предоставлял коммерсантам возможность беспрепятственной торговли на территории музея на острове Кижи.

В 2015 году Астратенок приносит Нелидову первую сумму в счет арендной платы – 250 тысяч рублей.

"Когда эти деньги оказались у меня, я начал понимать, что я как-то далеко пошел", - вздыхает Нелидов.

Между тем, нужно было решать вопрос с дальнейшим поступлением арендных платежей от ЛВК, несмотря на отсутствие Романова. Никитин сказал, какая сумма необходима, чтобы компания могла выполнять все свои обязательства. Однако было непонятно, что делать с наличными, которые приносила Астратенок. Фактически Нелидов утверждает, что получал деньги, принадлежащие Романову, которые тот вложил в реконструкцию входной зоны, а никак не взятку.

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