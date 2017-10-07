"Когда эти деньги оказались у меня, я начал понимать, что как-то далеко пошел"

Экс-глава Карелии и бывший директор музея "Кижи" Андрей Нелидов дал первые показания в суде.

Судебное следствие по делу Нелидова и Романова понемногу приближается к завершению. Нелидову инкриминируется получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, экс-директор музея-заповедника при посредничестве советника Романова в 2015 году получил от предпринимателя 4 млн 630 тысяч рублей взяток. За это он предоставлял коммерсантам возможность беспрепятственной торговли на территории музея на острове Кижи.

Нелидов начал свои показания с событий 2013 года, когда он был назначен на должность директора музея-заповедника "Кижи". Когда же его спросили, признает ли он свою вину, подсудимый ответил так:

"Я полностью признаю факт получения мною денег от Астратенок Татьяны Валерьевны в том объеме, который указан. При этом, как она и пишет в своем заявлении, воспринимал эти деньги как арендную плату, которая уплачивается ею по договору с Романовым. Вот это я полностью признаю. Является ли это взяткой, как это трактует обвинение, должен решить, на мой взгляд, суд. Вот такая моя позиция по данному вопросу. Я признаю, что эти мои действия неправильные".

Подробнее – в репортаже из зала суда.