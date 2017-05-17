А вы еще не читали искрометный рассказ журналистки Натальи Ермолиной, как ее пытались выдать замуж?

По словам Ермолиной, ее пытались выдать замуж сразу же после того, как она "привезла из Москвы свой главный плод просвещения – годовалого сына". Сначала был узбекский ослепительный красавец лет 40, потом "какой-то недолетчик из авиагородка".

- В городке мне очень понравилось. Ухоженные улочки, сопки вокруг домов, самолетики в ангаре – у сына разбегались глаза от восторга. К тому же, дядя Витя подарил мальчику две металлических модели самолета. Сын был счастлив, а вот я – нет.

Когда мальчик засыпал, дядя Витя расчехлял свою боеголовку и переходил в наступление. Будто вокруг война – и надо успеть применить свой меч Кладенец, иначе враги не дадут довершить начатое. Дядя Витя вскакивал на боевые позиции, как только все стихало вокруг. Будто по команде: враг задремал, бойцы, приготовиться к размножению! Боец молниеносно размножался и переходил к зачехлению и отдыху по команде. Иногда я и взвизгнуть не успевала, как операция "Меч" была молниеносно проведена и завершена. Я деликатно пыталась объяснить старому вояке, что все боевые операции нужно проводить по стратегии и тактике ведения боя: сначала провести разведку, затем забросить диверсантов, убедиться, что цель готова, а только потом нападать. Но дядя Витя даже не понимал, к чему это я. И не прекращал свои панические атаки, которые у меня уже вошли в привычку за выходные. Я даже перестала на них реагировать.

Мой залетный жених был довольно богат по сравнению со мной – его трехкомнатная квартира была обставлена новой мебелью и техникой. И в каждой комнате был холодильник, гонявший туда-сюда электричество внутри пустого брюха. Еды у наземного авиатора не было. Только несколько банок квашеной капусты хендмейд разгоняли пустоту холодильников. Было ясно, что дяде Вите некого было кормить и любить – и он без объявления войны напал на нас. От этого веяло таким отчаянием, что мы сбежали утром понедельника первым автобусом. И больше не возвращались.

Подросший сын тоже перехватил инициативу. Он искал мне мужа среди сантехников.

Продолжение – вот здесь.