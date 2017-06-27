"Когда меня достали из берлоги и водрузили на сани, я поклялась никогда больше не бубнить, что наша погода фуфло"

А вы уже прочитали искрометный и полный самоиронии текст Натальи Ермолиной о погоде?

- Этой весной я упала с саней мордой в снег в глухой тундре на 40-градусном морозе. Я провалилась на метр вглубь и видела, как удаляется мой снегоход. Вот это был ужас. Понимать, что холод может убить даже такой крупный кусок мяса, как я. Пусть мыслящий кусок, но для снежной тундры все равно, что у меня в голове. Это теплое тело надо проморозить, чтобы не стухло. Вот то был эпичный провал. На метр вглубь. Меня сразу заметили, ведь сани полегчали сразу на сотню кг – водила тут же остановил снегоход и вернулся меня вызволять из снежного плена. И когда меня достали из берлоги, отряхнули и водрузили на сани, я поклялась никогда больше не бубнить, что наша погода фуфло.

Зажравшаяся городская фифа, немного подмоченная по кольцевой от зонтика, что знаешь ты о непогоде, о промерзших до группы крови частиц? Спроси у народов крайнего севера, у которых футболка из оленьей шкуры – самый лучший демисезонный фэшн лук, что они делают во время летнего июньского дождя? Да загорают и греются, вот что. Так что, не ной. Бери зонт и го гулять по теплому летнему городу. Да, теплому. +7 – это тепло. Плюс – это вообще как бы тепло.

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