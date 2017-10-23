Когда в Финляндию не пустят без шипов

Пограничники рассказали, когда в Финляндии официально будет разрешено ездить на зимней резине.

Официально шипованные шины в Финляндии разрешены с 1 ноября, но из-за погодных условий на шипах в Финляндию пускают уже сейчас, пишет "Фонтанки.fi".

С приближением зимы и появлением гололёда на дорогах автомобилисты из России мучаются вопросами: как сделать поездку в Финляндию безопасной, если шипованные шины можно использовать только с 1 ноября; не оштрафуют ли на финской границе, если поехать на шипах в октябре?

Пограничный отряд по Юго-Восточной Финляндии дал официальный комментарий по этом увопросу:

"Предстоящей зимой использование шипованной резины разрешается с 1 ноября 2017 по 9 апреля 2018 года. Дополнительно допускается превышение этого срока: в Финляндии можно всегда использовать шины с шипами, если погода и дорожные условия того требуют. Стоит отметить, что в этом году в Финляндии уже настали такие погодные условия, что целесообразно использовать шипованную резину".

Сейчас в Финляндии температура воздуха по ночам опускается ниже нуля, и по утрам, даже если не было осадков, на поверхности дороги может образовываться гололёд - финны называют его "чёрный лёд". Он опасен тем, что его трудно заметить, но дорога при этом скользкая.

На нешипованных зимних шинах в Финляндии можно ездить круглый год. При этом с 1 декабря по конец февраля зимние шины обязательны, это касается и автомобилей с иностранными номерами.

"Если на финской границе обнаруживается, что в этот период машина используется без зимней резины, ее эксплуатация на финских дорогах запрещается, и российскому автомобилисту следует вернуться в Россию. Если водитель зимой регулярно ездить на машине без зимней резины, ему могут выписать штраф", - отметили в пресс-службе погранохраны.