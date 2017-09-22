08:05, 22 Сентября 2017
Когда в Карелию придет бабье лето
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Ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала, когда к нам придет бабье лето и долго ли будет радовать сухой и теплой погодой.
"Бабье лето начнется уже в эти выходные, - сообщила Елена Ишкина, - в субботу в Карелии осадков не будет, дневная температура составит +11…+16 градусов, ночью, правда, +4…+9, по северным районам +3…+8, при прояснениях и до ноля может снизиться температура, но день будет теплым".
По словам синоптиков, сухая и теплая погода простоит в Карелии до конца сентября.
"Из-за осеннего облачного антициклона, - по словам Ишкиной, - утром может появляться туман и высокая влажность, температура в эти часы не поднимется выше 10-12 градусов, но днем, когда прояснится, +15 гарантированы".
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