Когда в Карелию придет бабье лето

Ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала, когда к нам придет бабье лето и долго ли будет радовать сухой и теплой погодой.

"Бабье лето начнется уже в эти выходные, - сообщила Елена Ишкина, - в субботу в Карелии осадков не будет, дневная температура составит +11…+16 градусов, ночью, правда, +4…+9, по северным районам +3…+8, при прояснениях и до ноля может снизиться температура, но день будет теплым".

По словам синоптиков, сухая и теплая погода простоит в Карелии до конца сентября.

"Из-за осеннего облачного антициклона, - по словам Ишкиной, - утром может появляться туман и высокая влажность, температура в эти часы не поднимется выше 10-12 градусов, но днем, когда прояснится, +15 гарантированы".