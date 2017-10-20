Когда в Петрозаводске начнут штрафовать за отсутствие знака "Шипы"

В ГИБДД Петрозаводска рассказали, когда начнут штрафовать водителей за отсутствие знака "Шипы".

Напомним, что 4 апреля 2017 года вступили в силу изменения в Правила дорожного движения.

Новые пункты Правил запрещают эксплуатацию транспортных средств без знака "Шипы".

За управление транспортным средством без соответствующего опознавательного знака предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей.

В связи с тем, что изменения вступили в силу весной, когда водители переходили с зимних шин на летнюю резину, то в ГИБДД специально массовых рейдов не проводили и водителей не штрафовали, ограничиваясь лишь предупреждением.

Но в Карелию с 19 октября вновь вернулись заморозки. Приближается День жестянщика, не за горами новая смена резины.

В связи с этим в ГИБДД Петрозаводска напомнили, что теперь предупреждением нарушители не отделаются.

"Как только резину переоденете, так сразу надо вешать знак "Шипы" – иначе вас ждет штраф", - сообщили в Госавтоинспекции города.

Отмечается, что знак "Шипы" - в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква "Ш" черного цвета (сторона треугольника не менее 200 мм, ширина каймы - 1/10 стороны) – должен быть установлен сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины.