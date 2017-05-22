Когда в России появится iPhone 8?

Названы дата старта продаж и цена нового гаджета.

Продажи нового смартфона Apple iPhone 8 начнутся уже в октябре этого года после презентации в сентябре. Об этом пишет ren.tv со ссылкой на западные СМИ.

Сами разработчики называют новую модель iPhone революционной. Ожидается, что у него будет функция по распознаванию радужной оболочки глаза или сканер отпечатков пальцев, встроенный прямо в дисплей.

Устройство также будет обладать двойной камерой на задней панели и фронтальной 3D-камерой. Новый iPhone получит экран без рамок и стеклянный корпус, позволяющий заряжать устройство дистанционно.

Цена на смартфон для российского покупателя составит примерно 60 тысяч рублей.