Количество школьных автобусов в Пудожском районе планируют увеличить до восьми

Власти Карелии планируют увеличить с пяти до восьми число автобусов, которые возят детей в школы.

Как рассказали в пресс-службе карельского правительства, встреча врио главы республики Артура Парфенчикова с жителями Пудожского района 6 июня началась с социальных вопросов: по обеспечению района автобусами для перевозки школьников и развитию спортивной инфраструктуры.

Врио главы поддержал желание пудожан заниматься спортом и поручил министру спорта Карелии рассмотреть вопрос строительства нового спортивного объекта, при этом, как отметил Артур Парфенчиков, этот объект должен быть востребован горожанами, поэтому необходимо изучить общественное мнение и просчитать окупаемость будущего спортивного сооружения. Вопрос с автобусами на сегодняшний день решен полностью – до 1 сентября в район поступят 8 новых автобусов, которые будут перевозить школьников до места учебы – сегодня для перевозки 86 детей из отдаленных поселений задействовано 5 единиц техники.

Также был подняты вопросы ремонта дорог и качества сотовой связи. Артур Парфенчиков сообщил о результатах переговоров с руководством Минкомсвязи России и оператором связи "Мегафон", результатом которых станет установка в следующем году новой сотовой вышки, призванной расширить зону покрытия района телефонной связью. В сфере дорожного строительства также проведена работа по устранению промежуточных фирм между генподрядчиком по ремонту дорог и непосредственными исполнителями.

Несвоевременный вывоз мусора, незаконные действия управляющих компаний, долговременное отключение горячей воды при отсутствии хотя бы одной бани в городе – целый ворох проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства внес коррективы в работу единого Дня приема граждан. По предложению Артура Парфенчикова, единодушно одобренного горожанами, в Пудожский район 8 июля приедет целая команда специалистов в сфере ЖКХ, представители жилищной инспекции и прокуратуры, добавили в пресс-службе.